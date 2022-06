JÄRELVAADATAV ⟩ Koalitsioonikõneluste esimesel päeval oli fookuses haridus: «Seal on meil kõige suurem ühisosa»

Kuidas on lood peretoetuste eelnõuga, mis praegu riigikogu töö sisuliselt seisma on pannud?

«Ma arvan, et see on olnud meie poolt julge, et me seda elevanti toas ka puudutasime,» tõdes Kallas. «See nõuabki rohkem aega. Püüame lahendust leida,» lisas ta.

«Küsimus ei ole obstruktsioonis. Küsimus on, mis probleemi me lahendame. Kas lahendame inimeste toimetulekuprobleemi? Sellega seda otseselt ei lahenda. Või lahendame iibeprobleemi? See on täiesti teine teema,» märkis Kallas, lisades: «Aga poliitikas tuleb teha kompromisse. See on ühe partneri jaoks väga oluline.»

Kui kiirelt läbirääkimised liiguvad? Millal võiks koalitsioonileping valmis olla?

«Proovime võimalikult kiiresti ära teha. Peame olema aga valmis, et ka pärast jaanipäeva võib riigikogu erakorraliselt koguneda,» märkis Läänemets, viidates reeglistikule, mille kohaselt peab valitsus saama parlamendilt volitused.

Kallase hinnangul ei ole võimalik praegu kindlat kuupäeva paika panna. «Tegemist on väga põhjalike partneritega,» nentis ta. «Meie soov on läbirääkimistega teha kiiresti.»

Lukas: «Loomulikult praegu me häälestume suhteliselt lühiajaliseks kokkuleppeks, aga me näeme, et väärtuselised-eetilised ja ka strateegilised otsused on selles koalitsioonis võimalik ära teha.»

Kas oli juttu ka peaminister Kaja Kallase võimalikust tagasiastumisest enne uue valitsuse moodustamist?

«Läbirääkimistel me seda täna ei puudutanud,» tõdes Lukas. Läänemets lisas, et selle pärast ei tasuks muretseda: «Lõpuks lepime kokku, kuidas me seda teeme. Koalitsioon toimib ühiselt.»

Homme kell 9 kogunevad erakondade delegatsioonid taas läbirääkimisteks, mil laual on eelkõige julgeoleku- ja energeetikaküsimused.