Anne Eenpalu: kui vaid keegi ei hakkaks meid taas küüditama ja meie ilusat elu hävitama!

Anne Eenpalu on üks küüditamise mälestuspäevade algatajaid Linda kuju juures Tallinnas Harjumäel.

Siberis küüditatute peres sündinud Anne Eenpalu on üks küüditamise mälestuspäevade algatajaid Linda kuju juures Tallinnas Harjumäel. Ka täna on ta seal. Kultuurialase kõrgharidusega Eenpalu on tegelenud pikka aega noortega, juhtinud kodutütarde organisatsiooni ning esinenud koolides kontserdiprogrammiga «Ajaloo õppetunnid», mille kujundas pärast Venemaa täiemahulise sõjategevuse algust Ukrainas ümber programmiks «Armastuse ja headuse süles».