Sotsid ootavad tegevuskulude kärpe tagasipööramist

Esiteks, Isamaa on rahul Kaja Kallase valitsuse riigikaitseliste lisaeelarvetega, kuid tahab sinna täiendavat raha juurde külvata, et luua lisavõimekusi.

Teiseks, Sotsiaaldemokraatlik Erakond soovib tagasi pöörata selle aasta riigieelarves ellu viidud riigiasutuste ligi viiekümne miljoni euro suurune tegevuskulude kärpe. Lauri Läänemets kommenteeris, et tema ei usu, et see probleem oleks. Peaministri nägu oli imestunud.