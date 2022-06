Erakondade reitingud: Eesti 200 kaotab jätkuvalt toetust

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on erakondade toetuses viimaste nädalatega hakanud välja joonistuma mõningad uued trendid, millele ilmselt ka järgmistel nädalatel kinnitust leiab. «Reformierakonna toetuse kasv on hetkel jäänud seisma ning nende reiting on stabiliseerunud umbes 35 protsendi tasemele. Iganädalased tulemused oravate kasvutrendi jätkumisele ei viita. Samas näeme, et vahepeal samuti stabiliseerunud Eesti 200 toetus jätkab langust,» rääkis Mölder.