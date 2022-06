ANALÜÜS ⟩ Koalitsioonikõneluste jätk: sotside kord nõudmisi esitada

Eile, see tähendab kolmapäeval esitasid sotsid oma kõige suuremad ja olulisemad nõudmised. Need on miinimumpalga tõstmine 800 euro peale ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmine samuti 800 euro tasemele. Täpsemad arvutused veel tehakse, aga selle soovi hinnalipik on ilmselt isegi natuke kallim kui Isamaa 300-miljoniline lastetoetuste pakk.

«Ma ei ütle, et see on meie punane joon, aga mingit värvi joon see ikkagi on,» sõnab sotside juht Lauri Läänemets alampalga ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmise kohta. Läänemets arutleb, et iseenesest on loogiline, et läbirääkimistel Reformierakond põhiliselt kuulab ning sotsid ja isamaalased räägivad ja laotavad Reformierakonna ette oma soovide paketi. Lõpuks peavad just nemad kahekesi iseendale ja oma valijatele tõestama, miks nad sellesse valitsusse lähevad ja mida seal ära teevad. Reformierakonnal seda muret pole.