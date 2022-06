Zelenskõi: Ukraina on teinud kõik EL-i kandidaatriigiks saamiseks

«Tegelikult oleme täna juba nii lähedal selle staatuse saamisele, mida veel paar aastat tagasi ei osatud unistadagi. Ukraina on teinud kõik endast oleneva, et kandidaadiks saada,» rõhutas Ukraina president.

Zelenskõi märkis, et vastus Ukraina kandideerimisele määrab mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa Liidu tuleviku.

Zelenskõi allkirjastas juba 28. veebruaril Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise avalduse. Kiiev täitis ja esitas Euroopa Komisjonile ühtlasi küsimustiku, mis on vajalik samm Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse saamiseks.

Zelenskõi ütles nädalavahetusel, et kandidaatriigi staatuse saamine tugevdaks mitte ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopa Liitu, ning et tema riik teeb kõik õige otsuse saavutamise nimel. Riigipea sõnul jätkab Ukraina kõigil tasanditel kõvasti tööd, et saada õige otsus.