Ukrainlased saavad kiirkorras ja tasuta Citadele pangas kontot avada

Et pakkuda kaasaegseid ja mugavaid võimalusi rahaasjade ajamiseks, on nüüd ukrainlastel võimalik Citadeles kontot avada mobiiliäpis ning lihtsustatud korras.

«Sõjapõgenikel on kohaliku pangakonto omamine tähtis eeldus erinevate toetuste saamiseks. Seega on ülimalt oluline, et see käiks võimalikult lihtsalt ja vähese bürokraatiaga,» selgitas Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.