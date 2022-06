Läänemets: enne jaanipäeva Eesti uut valitsust ei saa

Kui varem keskenduti pigem teemadele, kus sotsiaaldemokraatidel oli vähem ettepanekuid, siis eilne ja tänane päev on just sellised sotsiaaldemokraatide kuulamise päevad. Eile rääkisime eakate hoolekandest, et äkki saaks teha hooldekodud eakate jaoks tasuta. Samuti sellest, et Eestis võiks olla 800 eurot tulumaksuvaba ja inimesed saaksid seeläbi 100 eurot rohkem kätte, mis aitaks hindade kallinemise vastu. Täna olid laual regionaalpoliitika teemad. Kui peaminister on avaldanud arvamust, et tema sooviks tasuta ühistranspordi kaotada, siis meie tegime täna ettepaneku, et pigem võiks mõelda hoopis ühistranspordi võrgu tihendamisele. Üks võimalus selleks on nõudepõhise ühistranspordi arendamine, kas või pilootprojektide suurendamine, et liikuda sel teel kiiremini edasi. Mis meie ettepanekutest edasi saab, seda ma ei tea, sest läbirääkimiste formaat on pigem selline, et me paneme ettepanekud lauale ja lõpus tuleme tagasi kõigi teemade juurde ning vaatame siis juba eelarve võimalusi. See ongi põhjus, miks me ei saa ühelgi päeval öelda midagi väga konkreetset, kuni pole jõutud eelarve juurde, ei ole ju midagi kokku lepitud.