Kindralleitnant Herem: kõrvalseisjad ei peaks iga endale arusaamatut otsust läbikukkumiseks tembeldama

Nimelt vajab brigaadi (3000+ inimest ja varustus) alaline kohalolek väga palju taristut. «Võtke meie Tapa linnak näitena. Kuid see tagab ainult väe majutuse ja ladustamise. Alaline paiknemine tähendab Saksa-Leedu puhul «väikest Saksamaad» Leedus. Lasteaiad, koolid, elamispinnad. Või arvab keegi, et hoiad aastaid inimesi kodust ja perest eemal? Üldiselt see ei tööta,» kirjutas Herem.

Teiseks vajab selline üksus ka harjutusala. Herem tõi lihtsustatult välja 10×10 km ala, kus saab harjutada manöövrist kuni suurtüki laskmisteni. «See on keerulisem kui RailBalticu või tuulepargi rajamine,» tõdes Herem.

«Kokkuvõttes nõuab see kõik sadu miljoneid mõne aasta jooksul ja kümneid miljoneid edaspidi igal aastal ülalpidamiseks. Raha, mida tuleb hoopis reaalsetesse võimetesse, mitte betooni panna,» lisas ta.

Tõhusad lahendused on olemas

Nüüd jääb Heremi sõnul üle küsimus, kas neid määratud vägesid jõuab või saab piisavalt kiiresti ohu korral kohale tuua. Tema hinnangul saab. Seda tuleb lihtsalt korraldada ning harjutada. Aga harjutada ei tule mitte ainult liikumist Saksamaalt Leetu, vaid üksustevahelist koostööd ja konkreetses keskkonnas tegutsemist.

«Kui Leedu oleks Ukraina näitel jaanuarikuises olukorras, siis tuleks vägesid liigutada. Osaliselt detsembriski. Ja kui keegi kahtleb sellises otsuses, siis miks ei kahtle ta otsuses sõdida alaliselt paiknevate üksustega? Suvalki ja A2/AD on kujunenud mugavusväljendiks, ilma et nende küsimuste lahendamisele mõeldaks. Aga lahendused on olemas,» kirjutas Herem.

Herem märkis oma postituses, et tegelikult liigub Leedu-Saksamaa puhul areng sinna, millest on ka Kaitseväe juhid viimastel kuudel rääkinud. «Sõjaliselt tark ja ressursi poolest tõhus lahendus. Just selliseid otsuseid ootamegi kogu 3B kohta Madridis. Kui sõjaväelased aru saavad, on ju hästi. Kõrvalseisjad ei peaks aga iga endale arusaamatut otsust aga läbikukkumiseks või pettumuseks tembeldama,» toonitas Kaitseväe juht.