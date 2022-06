Oravate peretoetuse-kompromiss ei sobi teistele

Peaminister Kaja Kallas (RE) sõnas, et partnerid peaksid leidma kompromissi, mis ulatuses kõiki neid lubadusi täita saaks. «Me oleme 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras. Meil ei ole rahuaeg, me ei saa mõelda ainult sellele, kuidas raha kulutada,» lausus Kallas. Nimelt on Reformierakonna kompromisspakkumine, et laste- ja peretoetusi tõstetaks järk-järgult, nelja aasta jooksul igal aastal. «Igal aastal tõuseks sellisel juhul toetus mingi osa võrra. Ka üksikvanema toetus, mis peaks aitama,» lausus Kallas.