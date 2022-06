Zelenskõi sõnul tundis Ukraina nelja võimsa Euroopa riigi toetust

«Täna on tõeliselt ajalooline päev – Ukraina tundis korraga nelja võimsa Euroopa riigi toetust. Ja eriti meie Euroopa Liitu liikumise toetust. Meiega on Itaalia, Rumeenia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Kõik neli riigipead toetavad Ukraina kandidatuuri,» ütles president.

«Olen Itaaliale tänulik põhimõttelise poliitilise toetuse eest ning finants- ja kaitseabi eest. Nüüd on meil ajalooliselt parimad suhted ja olen kindel, et saame oma rahvaste heaks palju rohkem ära teha,» ütles Zelenskõi.

«Prantsusmaa annab täiendavaid liikursuurtükke Caesar. See on meie kaitse seisukohalt väga oluline. Ka täna ütles president Macron ausalt, et Euroopa toetus Ukrainale peaks olema selline, et tõesti oleks tunda, et me kaitseme koos samu väärtusi ja kaitseme Euroopat, » sõnas Ukraina president.