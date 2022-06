Radakin: Venemaa on strateegiliselt juba Ukraina sõja kaotanud

Sõjaväelase hinnangul on Venemaa kandnud suuri kaotusi ning NATO on samal ajal sõja mõjul koondunud ja tugevnenud.

«Venemaa on juba strateegiliselt kaotanud. NATO on tugevam. Soome ja Rootsi ootavad liitumist,» seletas Radakin Suurbritannia uudisteagentuurile Press Association.

«President Putin on kasutanud umbes 25 protsenti oma armee jõust, et võita väike territoorium ja 50 000 inimest on surnud või vigastatud. Venemaa on ebaõnnestumas,» jätkas Radakin.