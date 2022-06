Zelenskõi kommenteeris gaasiolukorda Euroopas

«Täna on olukord gaasiga Euroopas taas teravnenud ja hind on jälle hüppeliselt tõusnud. Venemaa tegi seda meelega ja piiras teadlikult tarneid, et kahjustada Euroopat ja anda eurooplastele hoop,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul sikutab Gazprom lihtsalt niiöelda gaasiketti, mille külge venelased on juba väga pikka aega püüdnud Euroopat aheldada.

«Ja see on järjekordne argument selle kasuks, et Euroopa oleks pidanud või peaks vähemalt praegu siirduma ellu ilma Vene gaasita. Seda sõltuvust ei tohiks olla,» toonitas Zelenskõi.

Vene gaasihiid Gazprom püüab hiljutise tarne kärpimisega Euroopale tõsta energiahindu, ütles kolmapäeval Saksa majandusminister Robert Habeck.

«See on ilmselgelt strateegia häirimiseks ja hindade üles kruvimiseks,» ütles Habeck.

Itaalia energiahiid Eni teatas neljapäeval, et saab soovitust vaid umbes 65 protsenti maagaasi Gazpromilt seoses probleemidega Vene gaasifirma Portovaja survejaamas. Eni märkis, et oli palunud 44 protsenti rohkem gaasi kui kolmapäeval, mil Gazprom kärpis tarnet 15 protsendi võrra. Itaalia firma ütles siis, et sellise sammu põhjus on neile ebaselge.

Vene gaasihiid Gazprom teatas kolmapäeval, et vähendab gaasitarneid Nord Streami torujuhtme kaudu veel 33 protsendi võrra pärast seda, kui Saksamaa oli hukka mõistnud varasema otsuse tarnet vähendada. Teisipäeval teatas firma, et langetab tarnet torujuhtme kaudu umbes 40 protsenti saja miljoni kuupmeetrini seoses Siemensi kompressorseadmete «parandamisega».

Gazprom juht ütles neljapäeval, et Moskva mängib oma reeglite järgi.

«Meie toode, meie reeglid. Me ei mängi reeglite järgi, mida me ei ole loonud,» ütles Gazpromi juht Aleksei Miller Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi paneeldiskussioonis.