Riigikogu erakorraline istungjärk lõppes kvoorumi puudumisel

Erakorralisel istungjärgul on riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole riigikogu koosseisust ehk vähemalt 51 liiget. Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et nende erakond ei tule arutelule.