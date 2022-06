Kaitsevägi arvab reservi ligi 2600 ajateenijat

«Siit edasi vastutate iseseisvalt oma teadmiste, praktiliste oskuste ja füüsilise vormi säilimise ning arendamise eest. Usun, et julgeolekuolukorra jätkuv halvenemine meie ümber on rohkem kui piisav motivaator. Olge igal hetkel valmis asuma täitma oma ülimat kohustust kaitsta oma rahvast, riiki ja vabadust. Selles õnnestumine sõltub vaid meist endist tegutsedes ühtse meeskonnana ühise eesmärgi saavutamise nimel,» ütles Merilo.

Logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe märkis, et pidevalt muutuvas julgeolekukeskkonnas on oluline ka see, et inimesed päriselt ka tunnevad ennast kaitstuna.