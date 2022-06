Karis: kodanikud kannavad oma riigi ees ühiskondlikku vastutust

«See, et Venemaa juhtkond otsustas alustada verist sõjategevust, on laiemalt ka Venemaa ühiskonna vastutus. Ukraina sõda ja Venemaad rõhuv režiim on õppetund sellest, et teatud poliitiliste protsesside käed taskus pealt vaatamine võrdub tegelikult nende toetamisega,» ütles Karis.

Riigipea sõnul viib suhtumine «mind see ei puuduta» lihtsalt olukorrani, kus kodanikule tema häält ja otsustusvabadust enam tagasi ei anta. «Seda peame silmas pidama ka Eestis, et me ei loobu oma kodanikuvastutusest astuda välja, kui seatakse küsimuse alla meie riigi loomise aluseks olnud väärtused: demokraatia, õigusriik, isikuvabadused, inimväärikus,» rääkis Karis. «See on meie kõigi vastutus.»

Kõneledes Venemaa sõjast Ukrainas, ütles riigipea, et see riivab teravalt Eesti julgeolekut. «Venemaa agressiivsus ja tahe naabreid endale allutada ei kao kuhugi. Seega peavad Eesti riik, Eesti kaitsevägi, valmistuma selleks, et vajadusel Venemaa sõjalisele jõule vastu astuda. Teie õlul on osa sellest pingutusest, mis meil riigina tuleb teha,» pöördus president Karis Kaitseväe Akadeemia lõpetajate poole.