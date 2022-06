Hanimägi: Midfieldi ja Keskerakonna suhted on ammendavalt lahendatud

Reklaamiagentuur Midfield pöördus 2019. aastal erakondade rahastamise jä poole väitega, et Keskerakond on saanud 1,27 miljoni euro ulatuses keelatud annetuse, misjärel tegi komisjon erakonnale ettekirjutuse, kohustades neid raha tagastama. Erakond ei nõustunud sellega, põhjendades, et kõik lepingud on osapoolte vahel täidetud ning arved tasutud, misjärel pöörduti halduskohtusse.