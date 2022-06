Isamaa julgeolekusoovid on Laaneti sõnul juba varem otsustatud

Kaitsevaldkond on poole aasta jooksul saanud vastavalt 340 ning 470 miljoni eurosed lisarahasüstid. Isamaa on kevade jooksul mitmel korral avaldanud arvamust, et sõjalistesse võimetesse võinuks veelgi rohkem raha juurde panna.

Urmas Reinsalu sõnul esitas Isamaa kõnelustel paketi täiendavateks sõjalisteks võimekusteks, mida teha tuleks.

Urmas Reinsalu, Isamaa aseesimees Foto: Madis Veltman

«Partnerid võtsid informatsiooni teadmiseks. Leidsime ühiselt, et on vaja küsida kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne nende ettepanekute kohta. Kaitseväe juhataja Martin Herem külastas koalitsiooniläbirääkimisi ja esitas oma sõjalisest vaatest lähtuva ekspertiisi, mis põhimõtteliselt minu hinnangul möönis meie pakutud võimete saavutamise vajadust. Leidsime, et selle alusel on võimalik edasi liikuda. Aga küsimus ei olegi nüüd mitte milliseid võimeid ning millises tempos arendada, vaid rahalises valikus. See jäigi ootama rahalisi otsuseid,» rääkis Reinsalu.

Isamaa esitatud soovides on Reinsalu sõnul maakaitseväe täielik komplekteerimine, teatud tingimustele vastava keskmaa õhutõrje soetamine, maaväe kaugtule võimekuse parandamine ja luurevõimekuse parandamine.

Laanet: otsused on tehtud

«Mul on väga hea kuulda, et võimalik koalitsioonipartner on aktsepteerinud takkajärgi seda, mida me kõik oleme juba tänaseks teinud,» vastas kaitseminister Kalle Laanet (RE), osutades faktile, et praktiliselt kõikide välja käidud relvastusettepanekute osas on juba otsused tehtud. Erandiks on keskmaa õhutõrje.

Kaitseminister Kalle Laanet. Foto Mihkel Maripuu, Postimees FOTO: Foto: Mihkel Maripuu