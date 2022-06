GRAAFIKUD ⟩ Lääne-Euroopa Covid-19 nakatumise tõus jõuab Eestisse juuli lõpuks

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rääkis Postimehele, et Covid-19 haigetumise trendid sõltuvad suuresti riikide testimise strateegiast. «On teada, et mitmed riigid on testimist oluliselt vähendanud ning eelkõige on fookus suunatud riskirühmale või vanemaealistele,» lausus Sepp.