FOTOD ⟩ Pärnu maanteel põrkasid kokku kaubik ja tramm

Kella 20.30 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu maanteel põrkasid kokku kaubik ja tramm. Põhja prefektuuri avariipolitseinik Salim Salimov sõnas, et esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui kaubik oli tegemas vasakpööret, kuid ei andnud teed tagant poolt tulnud trammile ning tramm sõitis kaubikule sisse.

«Kiirabi vaatas inimesed kohapeal üle, keegi õnneks vigastada ei saanud, kuid politseipatrull tuvastas, et kaubikut juhtinud mees oli tarvitanud alkoholi. Kaubikus olid kaasreisijateks naine ja kaks last. Trammijuht oli kaine,» lisas Salimov.

Avariipolitseinik pani südamele, et rooli tuleb alati istuda kaine ja puhanuna. «Alkoholi tarvitanuna autojuhtimine on ohtlik ja tagajärjed võivad olla väga kurvad. Kui teil on kahtlus, et rooli läheb joobes inimene, püüdke sellist juhti takistada ja vajadusel helistage 112.»