Zelenskõi sõnul on oodata vaenlase vaenutegevuse aktiivsuse kasvu

«Homme algab ajalooline nädal. Nädal, mil kuuleme Euroopa Liidust otsust seoses Ukraina kandidatuuri staatusega. Ma arvan, et kõigile on ilmselge, et alates 1991. aastast on Ukraina jaoks olnud vähe nii tähtsaid otsuseid. Ja ma olen kindel, et ainult positiivne otsus vastab kogu Euroopa huvidele,» ütles president.