Van der Belleni sõnul teeb Euroopa kõik Vene vallutussõja peatamiseks

Van der Bellen rääkis teemal Läti pealinnas Riias korraldatava tippkohtumise Kolme Mere Algatus (Three Seas Initiative) eelõhtul, teatas ajaleht.

«Me ei lase end lõhestada ja teeme kõik endast oleneva, et Venemaa vallutussõda võimalikult kiiresti lõpetada ja rahu taastada,» sõnas Van der Bellen.

Austria president rõhutas, et Euroopa on ühtne «rasketel aegadel, mil sõjakoledused on tagasi tulnud».