Kolm olulisemat väljavõtet tänasest päevast:

1.Reformierakond ja Isamaa said ühele meelele, et seadusesse tuleb raiuda 2024.aasta, millest alates peab algama põhihariduses üleminek eestikeelsele õppele ja see tuleb lõplikult ära vormistada kolme aastaga ehk 2027.aastaks. Sotsid ei ole aga nõus mingit aastat seadusesse raiuma enne, kui ole garanteeritud absoluutselt kõikide õpetajate palgatõus.