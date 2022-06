Zelenskõi: Venemaa suhtub Ukraina tegevusse väga närviliselt

Zelenskõi sõnul peab ta eelkõige silmas edusamme Euroopa suunas liikumisel. President märkis, et järgmised nädalapäevad on tegusad.

«Me liigume Euroopa Ülemkogu peamise otsuse poole, mis võetakse vastu reedel. Nagu ma eeldasin, on Venemaa meie tegevuse pärast väga närvis. Taas Odessa ja Harkivi pommitamine, taas katsed Donbassis jõhkraks ründetegevuseks. On kurjus, mida saab rahustada vaid lahinguväljal,» rääkis president.

Zelenskõi sõnul kaitstakse praegu vihaselt Lõssõtšanskit ja Sjeverodonetskit.

«Kogu see regioon on kõige raskem. Seal on kõige raskemad lahingud. Aga meie turjakad mehed on seal. Sissetungijad saavad valusa vastuse oma sõjale meie vastu. Olen tänulik armeele ja luurele, kes seda vastust annavad,» ütles Zelenskõi.

Euroopa Komisjon näitas reedel üles tugevat toetust Ukrainale, kui soovitas Kiievile anda Euroopa Liidu (EL) kandidaatriigi staatus. Komisjoni säärane heakskiit võib lisada Ukraina juba järgmisel nädalal ühendusega liituda soovijate hulka.

«Jah, Ukrainat tuleks tervitada kandidaatriigina, see tugineb arusaamal, et tehtud on head tööd, kuid tähtsat tööd on ka veel ees,» ütles komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ukraina kandidatuuri peavad heaks kiitma ühenduse kõigi 27 riigi liidrid järgmisel nädalal Brüsselis aset leidval tippkohtumisel. Eelmisel nädalal andsid kolme suure EL-i liikmesmaa – Prantsuse, Saksamaa ja Itaalia – liidrid oma täieliku toetuse visiidil Kiievisse.