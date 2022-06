FOTOD ⟩ Sideväelased meenutasid Tallinna Raua tänava lahingut

«Raua tänava lahingu ja seal langenute meeles pidamine on oluline. Tänu toonastele sideväelasetele saame öelda, et Eesti vabadust ei antud 1940. aastal ära vastuhakuta,» ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Taavi Otsalainen. «Meie kohus on oma kangelasi meeles pidada.»