Andres Sutt Luksemburgis: ELi uks Ukrainale ja Moldovale on avanenud

«Loodan, et 23.-24. juunil otsustab Ülemkogu anda Ukrainale ja Moldovale ELi kandidaatriigi staatuse ja Gruusiale Euroopa perspektiivi. See on ajalooline hetk Euroopale. Euroopa Liidu uks Ukrainale ja Moldovale on avanenud,» sõnas Sutt.