Reitingud: Isamaa ja EKRE toetus tõuseb

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,9 protsenti ja Keskerakonda 17,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, samal ajal tõusis teisel kohal oleva EKRE toetus 1,1 protsendipunkti võrra. Kahe erakonna vahe viimaste tulemuste põhjal on nüüd 13,6 protsendipunkti. Populaarsuselt kolmas on Keskerakond, kelle toetus samuti nädalaga oluliselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 10,6 protsendiga, Isamaa 7,3 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,3 protsendiga. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning on madalaimal tasemel alates 2020. aasta novembrist. Samal ajal liigub tõusvas trendis Isamaa, kes on viimase kahe kuuga oma toetust kasvatanud 2,5 protsendipunkti võrra.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul pole enne riigikogu suvepuhkusele minekut suuremaid muutusi erakondade toetuses näha.

«Praeguseks on selge, et Reformierakond saavutas juuni alguses oma hetketoetuse lae ning nende reiting on viimased neli nädalat püsinud stabiilselt 35 protsendi all. Samas jätkub Eesti 200 toetuse kiire langus. Alates märtsi algusest on nende reiting vähenenud peaaegu kaks korda. Viimati oldi sellel tasemel 2020. aasta sügisel, mil väga kiire kasv viis erakonna toetuse seitsmelt protsendilt 16-ni. Kui palju Eesti 200 hetkel toetust lõppkokkuvõttes kaotab, sõltub sellest, kui palju on vahe peal suudetud enda selja taha liikunud teiste sarnaste erakondade toetajaid kinnistada,» märkis ta.