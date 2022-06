Keeleteadlased Vipsi sõnavõtust: «See on kahetsusväärne»

Keeleteadlane Urmas Sutrop sõnas, et Vipsi sõnavõtu puhul pole kahtlustki, et see oli solvav, sest Vips tunnistas seda ise ning palus ka vabandust. «Kuna ta ise teatas, et eksis ja palus vabandust, siis tuleb seda nii tõlgendada, et need sõnad olid solvavad,» ütles ta.



Keelekasutuse mõttes on see n-tähega sõna tema sõnul vale seetõttu, et see sõna ei meeldi neile inimestele, kelle suunas see on. «Kui eestlaste kohta öelda «tšuhnaa», siis kas see meile meeldib? Samamoodi ei meeldi venelastele, kui neile öelda «tibla»,» rääkis Sutrop. «Nende inimeste eneseteadvus on selline, et see on neile solvav ja ongi väga lihtne.»



Selle kohta, et ÕS-is oli teatud perioodil sõna «neeger» juures märge, et see pole eesti keeles solvanguna mõeldud sõnas Urmas Sutrop, et tegemist on kurioosumiga. «See on iseenesest juba afišeeriv märgend. Sellel, mis märge sinna on pandud, pole vähimatki tähtsust. ÕS teadupoolest ei jälgi tegelikku keelekasutust, vaid paari keelekorraldaja arusaamist keelest, erinevalt seletavast sõnaraamatust, mis jälgib tegelikku keelekasutust,» ütles ta.



Eesti keeles on sellel sõnal negatiivne tähendus. Sutrop tõi näite, et kui näiteks välismaal eestlane ütleb selle sõna, siis saadakse sellest aru ja võetakse seda solvanguna.