VIDEOD ⟩ Läänemetsa ja Kallase sõnul ollakse ühisosale lähedal. Reinsalu: tasakaalupunkti veel leitud pole

«Me oleme ühisosale väga lähedal. On jäänud teatud detailid suuremate ja keerulisemate teemade juures, mida me veel täna õhtul kella 18 kandis arutama asume. Aga mul pole põhjust kahelda, et see koalitsioonilepe ei võiks sündida,» oli sotside esimees Lauri Läänemets (SDE) optimistlik.