Kallas: riigiõiguse spetsialistid ütlesid, et riigikogult uut mandaati küsida on ohtlik pretsedent

«Mina olin kogu aeg seda meelt, et kui me saame selle valitsuse kokku, siis ma lähen ja võtan riigikogult uue mandaadi, aga minuga võtsid ühendust eelmise nädala lõpus juhtivad riigiõiguse spetsialistid, kes ütlesid, et see on ohtlik pretsedent,» rääkis Kallas.

«Sest põhiseaduses antakse see mandaat peaministrile. Peaminister saab ministreid vahetada, võib ka kõik ministrid välja vahetada. See on tema mandaat. Ja sa ei küsi mandaati valitsusele, vaid sa küsid mandaati peaministrile,» selgitas valitsusjuht.

«Ja kui sa ütled, et jah, ma pean nüüd minema uut mandaati küsima, sellepärast, et mul on nüüd täiesti uus valitsus, siis sa tegelikult annad tulevikuks selle hoova, et mitte kunagi ei tohikski olla vähemusvalitsust. Sest niipea, kui keegi läheb ära, saab öelda, et sa oled ebaseaduslik ja põhiseaduse kohaselt sa peaksid tagasi astuma. See on väga huvitav dilemma,» nentis peaminister saates, märkides, et on selles küsimuses pidanud nõu ka presidendiga.