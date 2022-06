FOTOD ⟩ Viljandimaal hukkus sõiduautoga teelt välja sõitnud mees

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk selgitas, et praegu teadaolevalt liikus 40-aastase mehe juhitud Seat Cordoba Ülemõisa-Polli teel suunaga Polli poole, kui praegu veel tuvastamata põhjusel sõitis suurel kiirusel oma koduõue teeotsast mööda, vastu paremal pool teeservas kasvanud kuuske, rullus üle katuse ning paiskus teisele poole teekraavi. «Masinas turvarihmaga kinnitamata mees sai õnnetuses üliraskeid vigastusi ning ta suri,» lisas operatiivjuht.

«Traagilise liiklusõnnetuse üksikasjad on veel selgitamisel, niisamuti selgub ekspertiisis mehe võimalik joove. Ent sündmuskohal avanenud pilt, pooleks sõidetud puu ning tundmatuseni moondunud masin annavad aluse kahtlustada, et 40-aastase mehe juhitud sõiduki kiirus oli märkimisväärselt suurem, kui sel lõigul ajutiste töötööde tõttu seatud 70 kilomeetrit tunnis piirang,» nentis Virk.

Operatiivjuhi sõnul on pikad jaanipühad saanud väga kurva alguse ning esimene inimelu liikluses on kaotatud juba pühade eel. «Täna Eestimaa eri paigus liiklust rahustanud ning autojuhtide kainust kontrollinud patrullid peegeldasid, et teedel oli juba märgata juhtide poolset kiirustamist peopaikade suunas, närvilisust ja ohtlikke manöövreid. Nii mõnegi teekond lõpetati ning teiste riskeeriva käitumisega juhtidega sai maha peetud vestlusi ning võetud neid vastutusele,» kirjeldas Virk.