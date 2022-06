Urmas Paet: Kallase intervjuu mõte oli suunatud NATO liikmesriikidele

«Tema intervjuu mõte oli suunatud NATO liikmesriikidele eeloleva NATO tippkohtumise valguses. See on asja üks pool.»

«Teine on see, et rahvusvahelist meediat jälgitakse ka Eestis, keda see jutt kõige rohkem ka puudutab. Seega, Eesti sisse on vaja lisaks selgitavaid sõnumeid meie oma kaitsevõime osas kui liitlastega koostöö osas. Sellistel sõnumitel on kaks poolt,» selgitas Paet.

Ta ütles, et kui anda sõnumeid teistele NATO juhtidele rahvusvahelise meedia kaudu, siis jõuab see kohe igale poole. Sealjuures ka Eestisse. «Praeguses olukorras, kus sõda Ukrainas käib ning ühiskonna ärevustase on tavalisest kõrgem, siis ka Eesti enda ühiskonna jaoks peab psühholoogiline kaitse pool olema hästi läbimõeldud ning sõnumitega tasakaalustatud,» nentis Paet.

Kas Kaja Kallas oleks võinud seega oma sõnumit taktitundelisemalt esitada? «Ma seda ei ütle. Selleks, et teised NATO riigid oleksid valmis astuma olulisi samme, siis Eesti ja meie piirkonna julgeoleku tugevdamiseks peabki olema reljeefne. Lihtsalt selle juurde Eesti kontekstis peab käima ka ühiskonna psühholoogiline kaitse pool.»

Küsimusele, et kas lugu välismeedias ei anna justkui Vladimir Putinile mõista, et Eestil on nõrk kaitsevõime, vastas Paet, et ei tähtsustaks seda üle, kuna on selge, et tänases maailmas Venemaa teab niikuinii, mis NATOs toimub. «Seda ka seetõttu, et NATO poliitika on päris avalik. Seda ma ei võtaks, et oleks kellelegi täiendav info.»