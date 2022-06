Mart Helme peaministri intervjuu valguses: Kallas alles hiljuti rääkis, et Eesti on kaitstud

Kas praegust olukorda saaks kuidagi parandada? «Seda saaks parandada, kui me vahetaksime välja tühjajutuajajad. Kaitseministriks teeksime Leo Kunnase ja välisministriks teeksime võib-olla minu. Inimesed, kes räägivad tõtt meie liitlastele, kuidas asjad tegelikult on. Mitte ei käi seal anumas ja palumas. Seda oleks pidanud juba 15 aastat tagasi,» arutles ta.

«Tuletage meelde, kuidas Kaja Kallas alles hiljuti rääkis, et Eesti on kaitstud... Kui me kanname kaotused üle Eestisse ümber. ühel päeval saab 400 Eesti poissi surma, teisel päeval 500 meie poissi koos tehnikaga surma. Kui kaua me vastu suudame panna? Meid ei ole nii palju kui ukrainlasi.»

Tema sõnul on vastutustundetu, kui kaua räägiti sellest, kui hästi meil kõik on. «Kõik need Terrased, kõik need Heremid, kõik need Luiged ja Kallased ja Ansipid. See on pikaajaline küüniline poliitiline retoorika. Selle kaitsevõimega, mis meil praegu on, me tapame oma noori mehi,» oli Helme kindlameelne.