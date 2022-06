Kisub kuumaks: lähipäevad toovad kuni 32 kraadi sooja

Laupäeva öösel on selge kuiv ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 10-16 kraadi. Ennelõunal on kõikjal päikesepaisteline, pärastlõunal on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 27-30°C, meremõjuga rannikul kuni 20 kraadi.

Pühapäeva öösel on laialdaselt selge, Eesti lääneservas vahelduva pilvisusega, aga ka sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 13-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega enamasti sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 28-32 kraadi, meremõjuga rannikul 20 kraadi ümber.