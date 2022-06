Zelenskõi: Ukraina kandidaadistaatus on samm Euroopa tugevdamise suunas

«Te tegite täna ühe Ukraina jaoks kõige olulisema otsuse kogu meie riigi 30 iseseisvusaasta jooksul. See otsus ei ole aga ainult Ukraina jaoks. See on suurim samm Euroopa tugevdamise suunas, mida saaks teha just praegu ehk meie ajal ja sellistes tingimustes, kui Venemaa vallutussõda paneb proovile meie kõigi võime säilitada vabadust ja ühtsust,» ütles riigipea.