Herem Financial Timesile: tõeline kaitsevõime kõnetaks Kremlit palju valjemini, kui meie sõnad on seda teinud

Oma kommentaaris selgitas Herem, et Ukrainasse tungimisega näitas Vladimir Putin kahtlemata, et on valmis oma geostrateegiliste eesmärkide saavutamiseks kasutama sõjalist jõudu, sealhulgas tuumarelva. «Vältimatu järeldus on, et Ukraina rahva jaoks ei ole heidutus toiminud. Nende ründamine oli ilmselgelt hullumeelne tegevus, kuid Putin läks siiski edasi. Nüüdsest loeb ainult üks asi: me peame olema sõjaliselt valmis igaks stsenaariumiks. Tugev kaitse on ainuke viis muuta Venemaa arvestust,» kirjutas Herem.