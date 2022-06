KAART ⟩ Tallinnas aitavad janu kustutada avalikud veekraanid

«Väga kuumade ilmadega on joogivee kättesaadavus eriti kriitilise tähtsusega ning tänavu suvel on linnaruumis 38 avalikku veekraani, kust saab võtta kontrollitud kvaliteediga puhast joogivett,» ütles abilinnapea Vladimir Svet (KE). «Lisaks sellele, et värske kraanivesi on linnaruumis inimestele mugavalt kättesaadav, säästab see ka keskkonda, sest väheneb plastjäätmete hulk.»