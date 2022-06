Kadri Simson Kaja Kallasele: riikide energiaallikate valik ei ole Euroopa Komisjoni otsusta

Delfi kirjutas eile, et peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Euroopa Ülemkogu arutelu järel, et Euroopa Komisjon peab end energiahindade küsimuses kokku võtma ja ohjad haarama, et lahendusi paremini koordineerida, näiteks mitmed liikmesriigid on teinud otsuse tuumaenergiast loobuda.

«Just lõppenud Euroopa Ülemkogu järel kohtuvad esmaspäeval Luksemburgis taas ELi energeetikaministrid, et arutada energiaturu olukorda ja Euroopa varustuskindlust. Olukord on pingeline olnud juba eelmisest sügisest, kuid viimastel nädalatel on Venemaa käitumine riske märkimisväärselt teravdanud,» kirjutas täna hommikul Kadri Simson.

Ta lisas, et 12 liikmesriiki on täna kas osaliselt või täielikult Vene gaasist ära lõigatud. «Aasta algul tehtud ELi kriisiplaane võib iga kell vaja minna ning liikmesriigid peavad tagama, et nende riiklikud kavad on rakendamiseks valmis. Aprillis tööd alustanud ELi energiaostuplatvormi töö peab kiirelt jätkuma: eelmisel nädalal saime gaasitarnete suurendamise osas kokkuleppele Iisraeli ja Egiptusega, äsja süvendasime koostööd Norraga ning läbirääkimised on lõpusirgel Aserbaidžaanist gaasi importimise osas,» kirjeldas Simson.

Ta rõhutas, et ühine gaasiostmine nõuab liikmesriikidelt üksmeelt ja koordineeritud tegutsemist, ent Euroopa Komisjoni töö loob selleks vajalikud eeldused. «Hea uudis on, et mai püstitas taas rekordi Euroopasse jõudnud LNG osas – 12.8 miljardit kuupmeetrit on läbi aegade suurim kuine kogus,» lausus Simson.

«Venemaa manipuleerimine ja väljapressimine hoiab üleval ka gaasi hinda, mis omakorda mõjutab elektriarveid. Hinnatõusu mõju leevendamiseks ning eelkõige kõige vähem kindlustatute kaitseks andis Komisjon liikmesriikidele soovitused juba oktoobris. Soovitan ka praeguse koalitsiooni kokkupanijatel seda tööriistakasti kasutada, teised Euroopa riigid Saksamaast Soomeni ning Hollandist Hispaaniani on sealt oma inimeste kaitseks abi saanud,» soovitas Simson Kallasele.

«Kas ja kuidas peaks muutma ELi elektrituru toimimist on energeetikaministrite seas suuri lahkarvamusi tekitav teema – nagu ka see, kas tuumaenergia kasutamise pikendamine on mõistlik. Komisjon ei saa viimase osas ühegi riigi eest otsustada, oma energiaallikate valimine on Euroopa aluslepingute kohaselt liikmesriikide suveräänne õigus,» toonitas Simson.