Üle kolmandiku Eesti 15−16-aastastest õpilastest on mõnda narkoainet proovinud

Kaitseminister siseministri ülesannetes Kalle Laanet tõdes, et narkokahjude vähendamiseks on jätkuvalt vaja ennetustööga tegeleda. «Kuigi suurem osa noortest narkootikume ei tarvita, näeme uuringutest, et üle kolmandiku Eesti 15−16-aastastest kooliõpilastest on elu jooksul enda sõnul mõnda narkootilist ainet proovinud».

Laanet lisas, et ka üksikute katsetamistega kaasnevad igasugused riskid nagu mürgistused narkootikumidesse segatud muude ainete tõttu ja joobes juhtunud traumad. Tugev seos on ka vaimse tervise probleemide tekkimisel, mida on võimalik vältida tehes tervislikemaid valikuid. «Seetõttu on tähtis, et pööraksime erilist tähelepanu noortele, kes on vägagi altid uusi asju, sealhulgas ka narkootilisi aineid, proovima. Ainult läbi süsteemse ennetus- ja teavitustöö liigume tervema ühiskonna poole,» rõhutas minister.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul ei tasu narkootikume proovida ja noored võiksid elu nautida turvaliselt. «Igasuguste narkootikumide tarbimine võib viia sõltuvuseni, samuti ei ole näiteks mingeid tablette manustades võimalik teada nendes sisalduva narkoaine kontsentratsiooni, mistõttu võib ka ühekordne proovimine olla noore elule ja tervisele ohtlik. Kõige parem on narkootikumide tarvitamist vältida,» ütles justiitsminister.