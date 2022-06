Kaja Kallas kritiseeris NATO kaitseplaane

Kallas rääkis Financial Timesile, et Venemaa rünnaku puhul Eesti vastu saavad NATO liitlased maa vabastada alles siis, kui sissetungist oleks möödas 180 päeva. Kallas tõi välja, et praegu on möödas üle saja päeva sellest, kui Venemaa teatas sissetungist Ukrainasse. «Kui võrrelda Ukraina ja Balti riikide suurusi, tähendaks see riikide ja meie kultuuri täielikku hävingut.»