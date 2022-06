ANALÜÜS ⟩ Koalitsioonileping seisab raha ja eestikeelse hariduse taga

Mõnevõrra üllatuslikult on üheks keerulisemaks küsimuseks tõusnud eestikeelsele haridusele üleminek. Ühel meelel on selles Reformierakond ja Isamaa, teistmoodi arvavad asjadest sotsid. «Ma arvasin seni, et Eestis on ainult üks partei, kellele eestikeelne haridus ei meeldi, selgub aga, et neid on kaks,» torkas üks isamaalane, pannes niimoodi ühte patta Keskerakonna ja SDE.