Zelenskõi tegi pöördumise valgevenelastele

«Tahaksin täna pöörduda Valgevene kodanike poole. Inimeste poole nii tsiviilelus ja ka mundris. Teid tõmmatakse sõtta. Ja veelgi aktiivsemalt kui veebruaris ja kevadkuudel. Kreml on juba teie eest ja teie jaoks kõik ära otsustanud. Kuid te ei ole orjad ega kahuriliha. Te ei tohiks surra. Ja teil on õigus mitte lasta kellelgi teie eest otsustada, mis teid järgmisena ees ootab,» ütles president.

Zelenskõi rõhutas, et praegu sõltub palju Valgevene tavaelanikest.

«Ma tean, et Valgevene rahvas toetab meid, kindlasti meid ja mitte sõda. Ja sellepärast tahab Venemaa juhtkond teid eriti sõtta kaasa tõmmata,» ütles Zelenskõi.

Samuti pöördus ta Venemaa pilootide poole, kes lasevad Ukrainas rakette.

«Kõik piloodid, dispetšerid, tehnikud ja teised inimesed, kes tagavad rakettide väljalaskmise Ukraina pihta, peavad mõistma - me leiame teid kõiki üles. Igaüks teist vastutab nende löökide eest. Ja kui keegi arvab, et ta hiilib vastutusest kõrvale, kui ütleb, et selline oli kord, siis te eksite. Kui teie raketid tabavad elumaju, siis on need sõjakuriteod. Kohtuotsus - see ootab teid kõiki. Ja te ei peida ennast kuskil. Mitte kusagil,» ütles president.

Valgevene president Lukašenko palus reedel oma Vene kolleegil Vladimir Putinil aidata Valgevene sõjalennukeid ümber ehitada nii, et need saaksid kanda tuumalõhkepäid. Lukašenko kurtis kohtumisel Putiniga, et on väga mures treeninglendude pärast, mida sooritavad USA ja NATO lennukid, mis tema väitel valmistuvad kandma tuumalõhkepäid ja tuumalaenguid.

«Ma palun teil kaaluda peegelvastust neile asjadele. Ei mingit ülereageerimist. Nad treenivad tuumalõhkepeade kandmiseks – palun aidake vähemalt kohandada meil olemasolevad lennukid, et need saaks kanda tuumalaenguid,» ütles Lukašenko.