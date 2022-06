FILM ⟩ Ukraina matus

Supersõdurid, kes püüavad hammastega kuule, lükkavad tanke kummuli ja sooritavad 500 tabavat lasku sekundis, jäävad samuti olemata. Pompoosseid lahingustseene ei ole. Maailma päästmine on ka reserveeritud teistele filmidele. Kõik algab hoopis nagu Eesti, või seesamune, Ukraina matus, mille käigus lööb peategelane kirvega surnuks oma lehma ja otsustab, et parim variant säärases olukorras on minna koos jommis sõbraga teenima mereväkke. Säärane on Ukraina filmi «Tšerkassõ» algus.

See film ei ole kangelasfilm, pigem püütakse siin peegeldada 2014. aasta olustikku. Mõnes mõttes on film vaimne ekskurss ka Eesti minevikku – see õhustik ühiskonnas ja suhted (aja)teenistuses valitsesid siin üheksakümnendatel. Igatahes tuli filmi vaadates ette üht-teist tuttavlikku. Mõistagi on osa filmis kasutatavaist peegleist kõveravõitu ja osa katki, aga kokkuvõttes annab film päris hästi edasi seda, millises seisus terve Ukraina kaheksa aastat tagasi oli. Puristid on muidugi juba nördinult puhkinud, et mis sõjafilm see sihuke on, sõda ju nagu polekski! Kui nüüd järele mõelda, siis ei näinud Krimmi hõivamine toona kah kuskilt otsast sõja moodi välja, aga sõjaks justkui kõlbab nimetada. Seega on ikka küll sõjafilm. Kangelaste ja ülivapratega on jah filmis igavene ikaldus ja vastupanu näeb välja nagu eestlase revolutsioon, mille käigus togitakse pahuralt jalaga vastu kuuriseina ja öeldakse vaikselt: «Raisk!»