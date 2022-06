Pirita rannas on sinivetika oht

Pirita supelrannas on vesi kollakas ja sogane ning kahtlustatakse sinivetikat. Terviseamet võttis täna kell 9.50 Pirita rannahoone juurest proovid sinivetikate määramiseks. Tulemused selguvad homme lõunaks või hiljemalt õhtuks. Mereinstituudi teaduri sõnul on mere peal õitsengut juba näha ja sinivetikate jõudmine randadesse on soodustavate ilmaolude korral tõenäoline.