Kallas: meie eesmärk on saada poliitilised otsused NATO idatiiva kaitse tugevdamiseks

«Uus julgeolekuolukord nõuab, et NATO looks senisest tõhusama valmisoleku Balti riikide kiireks kaitseks. Selleks on vajalik meie piirkonnas püsivalt tugevdatud liitlasvägede ja sõjaliste võimete kohalolu maal, merel ja õhus ning nende vägede ja võimete juhtimiseks ka toimiv juhtimisahel,» selgitas peaminister Kallas (RE).

Peaminister lisas, et liitlastega töötatakse eesliini kaitse loomiseks ning ühtlasi tuleb saavutada Balti riikide kaitseks mõeldud NATO lahinggruppide tugevdamine. Kriisi- ja sõjaolukorraks peaks olema muu hulgas määratud täiendavad konkreetsed üksused, mis on valmis kohe tegutsema.

«Meil on vaja sõjaliselt tarka, aga ressursi poolest tõhusat lahendust. See saab olema pikaajaline protsess, millele Madridi tippkohtumise otsused peavad andma aluse. Madrid on üks osa teest, mitte teekonna lõpp,» rõhutas Kallas ja lisas, et diviisi tasandi juhtimisstruktuuri loomiseks on Eesti koostöös kokku leppinud juba Ühendkuningriigiga ning asunud selle koostöö detaile välja töötama.

Eesti delegatsiooni kuuluvad ka kaitseminister Kalle Laanet (RE) ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister välisministri ülesannetes Andres Sutt (RE).

Laaneti sõnul peegeldavad eesootavad otsused põlvkondlikku muutust NATO heidutus- ja kaitsehoiakus. «Me astume uude ajajärku, kus NATO liitlaste kõige olulisem ülesanne on kollektiivkaitse ja tõkestusheidutus. See tähendab, et vaenlane saab aru, et rünnak läheks neile liiga kalliks maksma. Nende otsuste elluviimine nõuab igalt liitlaselt suurt panust, sealjuures kaitsekulutustesse,» lisas Laanet.