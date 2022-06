POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina vägede varustusprobleem muutub üha tõsisemaks

Pole saladus, et ukrainlastel on rinnetel suur puudus suurtükkidest, tankidest, raketiheitjatest ja muust raskest sõjatehnikast. Postimees veendus, et oma vabadussõja viiendal kuul tunnevad Ukraina rindeüksused üha teravamat puudust ka kõige elementaarsematest sõjapidamisvahenditest, tasapisi hakkavad lõppema kõik varud.