GALERII ⟩ Põrgukuumuses peetud puhumisreidil palju roolijoodikuid ei tuvastatud

Tee keskel seisis trobikond täies vormiriides politseinikke ning mõlemal sõidusuunal hulk autosid, kes kõik ootasid oma järjekorda puhumiseks. Tee kõrval on parkimisala, kus kokku üheksa sini-valget patrullautot.



Kohal olnud politseinikud rääkisid, et on seal juba kella seitsmest saati, kuid ühtki väärteo- või kriminaalmenetluse väärilist juhti tabatud veel pole. Samuti rääkis kohapealne reidi juht, et plaanis on selles asupaigas reidi teha kella üheksani. Siis teevad politseinikud väikse tanklapeatuse ning liiguvad edasi Valgele tänavale, Eesti Kunstimuuseumi juurde.



Täpselt enne kella üheksat sõitis puhumisreidile halli värvitooni Hyundai maastur. Näeme, et ühtäkki palub patrullpolitseinik juhil autost välja minna ning auto suunas hakkab sammuma teine politseinik, kes lõpuks istub auto rooli. Auto aeti parklasse politseisõidukite vahele ning Hyundai roolis olnud silma järgi umbes 30-40 aastane mees suundus koos politseinikega politseibussi.



Mõne aja pärast avaneb politseibussi uks ning mees astub sealt välja ning suundub oma auto poole. Auto juurde jõudes paneb ette sigareti ning tammub närvilise ilmega ringi. Kui sigaret tehtud, istus ta autosse ja sõitis minema.



Politseinikud sõnasid hiljem, et tol juhil nagu ka mitmel teisel näitas alkomeeter küll joovet, kuid see oli liiga väike, et väärteo- või kriminaalmenetlust alustada. Sellistel puhkudel paluvad politseinikud inimesel natukene oodata, et väike joove- või jääknäht kaoks ning seejärel võib sõitu jätkata.



Teiseks reidikohaks mida külastasime oli Tartu maantee, kus politseinikud kontrollisid joovet linnapiirilt sisse sõitvatel autojuhtidel. Politseinike alkomeetritesse sai poole tunni jooksul puhuda mitusada autojuhti, kuid seal mitte ühtegi rikkujat ei tuvastatud. Küll aga leidis aset kentsakas vahejuhtum, kus üks puhuja ei saanud peale puhumist oma autot uuesti käima. Politseinikud aitasid ta hädast välja, ning lükkasid auto käima.



Sarnaseid reide käis veel esmaspäeva hommikupoolikul Tallinnas mitmel pool, et tuvastada peale jaanipühi rooli istunud roolijoodikuid.



Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse välijuht Marek Vähi sõnas, et esmaspäeval läbis Tallinnas ja Harjumaal kontrolli enam kui 4600 sõidukijuht. Neist üks oli joobes ning üheksa olid alkoholi tarvitamise tunnustega. Kõigi suhtes alustati menetlust.



«Nagu ka täna hommikul toimunud reid näitas, siis endiselt on juhte, kes napsusena rooli istuvad. Ka üks joobes juht võib tekitada väga raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse, pannes ohtu nii iseenda ,kui ka kaasliiklejate elud ja tervised,» rääkis Vähi.



Samuti avaldas Marek Vähi muret kergliikurite üle ja sõnas, et üha enam satuvad liiklusõnnetustesse elektritõukerattad. «Sel aastal on toimunud 110 elektritõukerattaga õnnetust ja nendest 36-l juhil on tuvastatud alkoholijoove. Kõik juhid, olgu need mootorsõidukite või kergliikuritega peavad olema veendunud, et on kained enne sõidu alustamist. Jätkame terve suve jooksul suuremamahuliste kontrollidega üle terve Eesti,» ütles ta.