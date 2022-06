Macron nimetas ostukeskuse ründamist Ukrainas jõleduseks

Vene rakett tabas esmaspäeval Krementšuki linnas asuvat ostukeskust, kus oli rünnaku hetkel üle tuhande külastaja. Surma sai vähemalt 13 ja haavata enam kui 40 inimest. Poltava kuberner Dmõtro Lunin ütles, et kardetavasti ohvrite arv veel kasvab.

«Venemaa rünnak Krementšuki ostukeskuse vastu on jõledus. Jagame ohvrite perede valu ja viha sellise julmuse ees. Vene inimesed peavad nägema tõde,» kirjutas Macron suhtlusvõrgustikus Twitter.

Macroni postituse all olid videokaadrid leegitsevast kaubanduskeskusest, millest tõuseb paksu musta suitsu.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et rünnak oli sihilikult ajastatud nii, et see langeks kokku kaubanduskeskuse kõige aktiivsema tööajaga ja tooks kaasa maksimaalse arvu ohvreid.