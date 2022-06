Zelenskõi nimetas ostukeskuse rünnakut jultunud terroriaktiks

«Tegemist on ühe kõige jultunuma terroriaktiga Euroopa ajaloos,» sõnas Zelenskõi.

Vene rakett tabas esmaspäeval Krementšuki linnas asuvat ostukeskust, kus oli rünnaku hetkel üle tuhande külastaja. Surma sai vähemalt 16 ja haavata 59 inimest. Poltava kuberner Dmõtro Lunin ütles, et kardetavasti ohvrite arv veel kasvab.

Zelenskõi hoiatas samuti, et kaotused võivad olla märkimisväärsed.

«Praegu teadaolevalt õnnestus õnneks paljudel inimestel välja pääseda. Nad said välja. Aga sees oli veel inimesi – töölisi ja osa külastajatest. Tulekahju puhkes tohutul alal ja päästeoperatsioon jätkub,» seletas president.

President rõhutas ka, et Venemaa ei rünnanud seda objekti juhuslikult.

«Sellist objekti saavad rakettidega rünnata ainult täiesti loomastunud terroristid, kellel ei tohiks olla kohta Maal. See ei ole ekslik raketitabamus, see on Venemaa kalkuleeritud löök,» sõnas Zelenskõi.