Otse Postimehest ⟩ Kuidas sobitada elektritõuksid meie liiklusesse? Vastab liiklusjärelvalvekeskuse juht

Kauaoodatud suvesoojus on kohale jõudnud ning sellega koos on tänavatele tulnud ka elektritõukerattad, mille kasutajatega juhtub paraku üha sagedamini õnnetusi. Kuidas tagada elektritõukeratturite ohutus liikluses? Millistest seadustest on tõukerattur kohustatud kinni pidama? Miks suhtutakse elektritõuksi ja kiivri kandmisse ikka veel nii muretult?